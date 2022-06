Omicidi Sarzana: legale Bedini, aspettiamo analisi rilievi

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Siamo in attesa delle risultante delle indagini per vedere di avere un quadro più completo: le analisi tecniche dello stub, per esempio, o quelle dei liquidi biologici e delle tracce ematiche prelevati nelle auto. Non abbiamo nulla in mano. Quindi dobbiamo aspettare per avere un quadro più certo". Lo ha detto l'avvocato Rinaldo Reboa a una settimana dall'arresto di Daniele Bedini, 32 anni, l'artigiano carrarino arrestato lunedì scorso per l'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta albanese trovata uccisa con tre colpi di pistola alla testa nelle prime ore di domenica 5 giugno. L'uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida.

Bedini è indagato anche per un secondo omicidio, quello di Carlo Bertolotti, la trans Camilla trovata cadavere il giorno dopo a pochi chilometri di distanza dal luogo dove è stata trovata Nevila. Al momento però non gli è stato notificato alcun atto relativo a questo omicidio. (ANSA).