Importano batterie senza etichette, sanzioni per 3 mln euro

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Due importatori che intendevano immettere irregolarmente in consumo nel territorio dell'Unione europea oltre 3 mila batterie d'origine cinese e turca sono stati sanzionati per 3 mln di euro. Lo comunica l'Ufficio delle Dogane Genova1 all'esito di 3 diverse operazioni effettuate dai funzionari doganali in tre diverse operazioni effettuate nel bacino di Sampierdarena..

Le batterie, del tipo destinato ad applicazioni utensili e auto, sono state trovate in un container prive della corretta etichettatura e in particolare di tutte le indicazioni di sicurezza prescritte in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo. (ANSA).