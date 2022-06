Concorsi truccati Genova: per Granara nessun provvedimento

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Per l'avvocato amministrativista Daniele Granara "non è stata disposta alcuna misura, nemmeno parziale". Lo dice il legale Maurizio Mascia che lo assiste nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi truccati all'università di Genova. "Abbiamo verificato in procura e ci è stato confermato che il gip ha respinto la richiesta di interdittiva", conclude. (ANSA).