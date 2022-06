Comunali: Toti, grande vittoria centrodestra allargato in Liguria

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "È un grande risultato questa vittoria del centrodestra in Liguria. Merito in primo luogo dei sindaci, Bucci e Peracchini, che hanno amministrato bene e raccolto voti con loro liste. Merito anche di tutti i partiti.

Sono molto soddisfatto della mia lista". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti al point di Bucci a Genova.

"Spero che il centrodestra dei 'grandi' tragga insegnamento da questa vittoria e capisca che si vince con una coalizione allargata, con i voti moderati, con una politica coerente, progressista, atlantista". "Ha vinto un centrodestra che sa superare lo schema a tre punte che lo ha visto giocare per 22 anni nella seconda repubblica ma che oggi non corrisponde più alla realtà. Serve un centrodestra che sa aprirsi al mondo civico, al mondo riformista e a quel centro che non possiamo lasciare appannaggio di se stesso o peggio nella coalizione degli avversari", ha detto Toti. "Nel 2015 primo debutto del centrodestra competitivo con la mia presidenza vincemmo questa regione con il 34.7, oggi un centrodestra largo governa la regione con il 54 e governerà Genova con il 56 e alla Spezia va sopra al 50 al primo turno".