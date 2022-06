Comunali: Dello Strologo stringe la mano a Bucci che si commuove

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Il candidato del centrosinistra a Genova Ariel dello Strologo è andato a Palazzo Tursi a fare di persona i complimenti al vincitore delle comunali Marco Bucci, e quest'ultimo si è commosso. I due si sono stretti la mano e guardati negli occhi a favore di telecamere. Poi Bucci, confermato con un risultato migliore di cinque anni fa, ha ringraziato Dello Strologo per le parole dopo il risultato. "Ho apprezzato molto quello che hai detto - ha spiegato - sono contento del fatto che tu voglia fare una opposizione costruttiva e non sterile". Poi ha aggiunto: "credimi, le tue parole mi hanno colpito molto" e la voce si è incrinata per un attimo.

Poco prima, Bucci in conferenza stampa si era detto pronto ad andare a guardare il programma del suo avversario per vedere se ci sono cose che si possono fare insieme. (ANSA).