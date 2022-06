Comunali: a Cairo Montenotte e Borghetto vince centrodestra

(ANSA) - SAVONA, 13 GIU - E' il sindaco uscente Paolo Lambertini il primo cittadino di Cairo Montenotte. Il candidato del centrodestra è riuscito ad avere la meglio su due avversari, l'ex sindaco Fulvio Briano (Pd) e la capogruppo di minoranza uscente Giorgia Ferrari: per Lambertini il 40% dei voti prima contro il 35% di Briano e il 24% di Ferrari, la cui rivalità in seno al centrosinistra ha finito per estromettere entrambi dalla corsa. "Confidavamo nella riconferma per il lavoro fatto - è il commento a caldo del vincitore - un lavoro duro, sodo, stando vicino alle persone. Spero che anche chi non ci ha votato possa fare questo percorso con noi, perché tutti insieme riusciamo certamente a fare di più per il paese. E' l'augurio che mi faccio e che confido di portare avanti in questi 5 anni, sempre con la nostra modalità: la vicinanza, la trasparenza, l'attenzione alle piccole e grandi cose, l'essere presenti sempre con tutti".A Borghetto Santo Spirito ampia riconferma per Giancarlo Canepa (centrodestra), che con quasi il 70% dei voti ha sconfitto il farmacista Pier Giorgio Giraldi. "Gli elettori hanno premiato il lavoro fatto in questi 5 anni - è il commento - E' l'ennesima conferma che la 'macchina del fango' non funziona. Noi questa campagna elettorale volevamo farla sugli argomenti, purtroppo è stato complicato: qualcuno l'ha messa su altre tipologie di situazioni… non è stato sufficiente, abbiamo vinto noi". Riconferma anche ad Altare, dove il sindaco uscente Roberto Briano con il 55% ha battuto il rivale Giuseppe Grisolia. A Boissano il nuovo sindaco è Paola Devincenzi: con oltre il 73% dei consensi ha sconfitto Massimo Zarrillo e succede così a Rita Olivari, che ha terminato il terzo mandato.

A Noli vince Ambrogio Repetto con il 42,7% dei voti, distanziando Marino Pastorino (30%) e Marina Gambetta (27%): per lui è un ritorno sulla poltrona di sindaco dopo due mandati, dal 2004 al 2014. A Giusvalla stravince il sindaco uscente Marco Perrone, ma in questo caso la lista avversaria era stata presentata solo per non rischiare di non raggiungere il quorum.

Chi invece ha sfidato e sconfitto il quorum è Pierangelo Olivieri, confermato per il terzo mandato da sindaco di Calizzano. (ANSA).