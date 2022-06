A Chiavari Messuti costretto al ballottaggio per un punto

(ANSA) - CHIAVARI, 13 GIU - Federico Messuti, avvocato, già consigliere comunale, si ferma al 49% ed è costretto al ballottaggio. Chiavari ha dato una netta indicazione di voto, spingendo il candidato delle liste civiche, erede dell'ex sindaco Marco Di Capua, morto improvvisamente l'estate scorsa.

Ma la spinta di Avanti Chiavari, Maestrale, Partecip@ttiva, Giovani per Chiavari non è stata sufficiente per la vittoria al primo turno.

Messuti andrà al ballottaggio con Mirko Bettoli, esponente del centrosinistra (Pd, Mirko Bettoli sindaco, Sinistra per Chiavari), che ha ottenuto il 16,5%. Bettoli è stato a lungo in competizione per il ruolo di sfidante di Messuti con Silvia Garibaldi, fuori uscita da Forza Italia che aveva anche l'appoggio di Italia viva (15,9%)..

Flop del candidato del centrodestra Giovanni Giardini che si è fermato al 13,9%.

La scelta dei 5Stelle di presentare un loro candidato non ha pagato: Davide grillo ha ottenuto solo il 2,7%.

L'affluenza è stata del 48%.

"E' comunque un ottimo risultato che ci consente di ben sperare nel ballottaggio. Il nostro programma è stato premiato dagli elettori perché negli ultimi 5 anni con il compianto sindaco Marco di Capua, sono stati raggiunti importanti traguardi e altri ce ne saranno per la sicurezza della città, per il rilancio turistico con il prolungamento del lungomare fino al porto. Iinsomma una città viva che deve coinvolgere tutti", dice Messuti.

Non demorde Mirko Bettoli appoggiato "Un risultato storico per la sinistra di Chiavari, ora la partita riparte dallo zero a zero. Il nostro programma è attrattivo e cercheremo di convincere i tanti astenuti a sostenerci". (ANSA).