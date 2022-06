Incendio in sartoria, grave titolare ustionata

Fiamme nel pomeriggio in una sartoria di corso Imperatrice a Sanremo. La titolare è rimasta intossicata ed è stata trasportata per accertamenti in ospedale.

Le fiamme, che sarebbero state innescate da un corto circuito, hanno attaccato anche vicina tabaccheria danneggiandola. Per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di stato.

E' stata trasferita nel pomeriggio al centro grandi ustionati di Sampierdarena la sarta, di 50 anni, rimasta ustionata nel pomeriggio nell'incendio del proprio negozio, in corso Imperatrice, a Sanremo. Le prime informazioni parlavano solo di intossicazione per la donna, ma arrivata in ospedale con l'ambulanza i medici hanno accertato le gravità delle ustioni e hanno disposto il trasferimento al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Genova. Sul posto hanno lavorato a lungo diverse squadre dei vigili del fuoco, con polizia e polizia locale. Non si esclude che all'origine del rogo, che ha danneggiato anche la vicina edicola e tabaccheria, ci possa essere l'utilizzo di qualche prodotto infiammabile a contatto con una fonte di calore, oltre a un possibile corto circuito.