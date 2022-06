Election day: Toti, chi non vota oggi non può lamentarsi domani

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "Se oggi non vai a votare il sindaco della tua città, per cinque anni sarai amministrato da una persona che non hai scelto. Oggi è una bella giornata di democrazia, non sprechiamola! Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi. Anche perché ricordate: chi non vota oggi, non può lamentarsi domani". E' il post su Facebook pubblicato dal presidente della Regione Liguria Toti subito dopo il voto al seggio del plesso scolastico Don Lorenzo Celsi di Ameglia.

(ANSA).