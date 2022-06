Election day: aperti seggi in Liguria, Bucci ha votato dopo le 7

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Urne aperte in Liguria per le elezioni dei sindaci e per i referendum. Il sindaco uscente e ricandidato di Genova Marco Bucci, insieme alla moglie, si è presentato alle urne all'apertura e alle 7.15 ha votato ritirando le schede per le comunali e anche quelle per i cinque referendum sulla giustizia. Dopo andrà alla Madonna della Guardia e in barca a vela. Il candidato sindaco dell'area progressista Ariel Dello Strologo è andato al seggio della scuola primaria Govi in via Cavallotti alle 10.30 insieme a tutta la famiglia. Ha votato solo per le comunali senza ritirare le schede per il referendum. A pranzo sarà con i familiari dalla madre Anna e alle 18 visiterà la mostra Genova Sessanta a Palazo Reale. Si potrà votare solo oggi fino alle 23.

Sono venti i comuni liguri che vanno al voto. Genova e La Speezia sono le due città più grandi della regione con quasi 550 mila elettori. Nella Città metropolitana di Genova andranno al voto anche i comuni di Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Nello Spezzino urne aperte anche a Luni.

Nella provincia di Savona sono chiamati al voto i cittadini di Cairo Montenotte, Nili, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Altare, Calizzano e Giusvalla. Nell'Imperiese si vota a Taggia, Perinaldo, Pornassio e Bajardo. A Calizzano e Pornassio c'è un candidato unico: rispettivamente Pierangelo Olivieri e Vittorio Adolfo. (ANSA).