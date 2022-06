Covid: Agenzia Entrate manda multe a vaccinati Asl1 Imperia

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "In questi giorni in provincia di Imperia (ma sta avvenendo in tutta Italia) stanno fioccando dall'Agenzia delle Entrate migliaia di lettere con la "multa" da cento euro agli over 50 per non aver completato l'iter vaccinale, anche a persone che si sono regolarmente sottoposte all'intero ciclo di vaccinazione di tre dosi". Lo denuncia la deputata di Alternativa Leda Volpi che ha annunciato anche una interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza.

"L'Asl1 è subissata di richieste di supporto di cittadini che chiedono come provare di essere "in regola": l'azienda sanitaria - continua la deputata - spiega che questa situazione si sta verificando perché i sistemi di Agenzia delle Entrate e Asl non corrispondono e molte vaccinazioni non sono state registrate, così come mancano i dati dei vaccinati all'estero, i guariti e alcuni esenti. Un pasticcio questo delle "cartelle pazze" sui vaccini che costa tempo e denaro".

"L'Italia è l'unico Paese che si ostina a perseguitare i cittadini e lavoratori con sanzioni e sospensioni dal lavoro, mentre gli Stati esteri sono stati più concreti e semplici nella gestione delle vaccinazioni. Suggerisco a chi ha ricevuto le cartelle pazze - conclude Volpi - di contattare immediatamente il soggetto responsabile del procedimento. Lo Stato deve smettere di vessare i cittadini". (ANSA).