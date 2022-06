Pestato per un paio di scarpe, aggressore arrestato

(ANSA) - SAVONA, 11 GIU - Aggredito in spiaggia con lancio di pietre e minacciato con una roncola per un paio di scarpe.

L'uomo ha riportato lesioni che in ospedale sono state giudicate guaribili in 30 giorni e l'aggressore è stato arrestato dagli agenti di una volante della questura di Savona impegnati in un servizio di controllo del territorio. E' accusato di rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. L'episodio è avvenuto all'alba su una spiaggia di Savona dove l'aggressore ha avvinato un uomo per portargli via le scarpe: all'arrivo delle Volanti ha tentato la fuga rifugiandosi tra gli scogli che delimitano la zona portuale ma, è stato raggiunto dai poliziotti che a fatica sono riusciti a contenerlo, subendo a loro volta delle lesioni.

L'arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria e la roncola è stata sequestrata.

