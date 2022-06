Per Dello Strologo voto e famiglia, per Bucci marcia e barca

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Marco Bucci ha deciso di andare a votare già alle 7.30. Lo farà al seggio allestito alle scuole Vesperti di via Fieschi 16. Ariel dello Strologo lo farà alle 10.30 con tutti i familiari alla scuola Govi in via Cavallotti 12. Voto mattutino, quindi, per i principali candidati alla poltrona di sindaco di Genova, quello del centrodestra e quello dell'area progressista.

Ma per i due domani non c'è solo il voto.

Il sindaco uscente dopo aver votato parteciperà al pelligraggio diocesano del mondo del lavoro con marcia dalla cappella dell'Apparizione al santuario di Nostra Signora della Guardia.

L'appuntamento è alle 9 con la messa celebrata alle 10 dall'arcivescovo Marco Tasca. Poi nel pomeriggio Bucci si concederà alcune ore in barca.

Ariel Dello Strologo farà colazione con la famiglia a Boccadasse (9.45) prima di andare al seggio a votare, poi sarà a pranzo dalla madre con i familiari, i collaboratori ed alcuni amici mentre alle 18. visiterà con la moglie Chiara la mostra Genova Sessanta a Palazzo Reale (ANSA).