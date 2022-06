Covid: lieve aumento dei positivi, in calo ospedalizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Lieve aumento dei positivi al covid in Liguria. Sono saliti a 8303, 40 più di ieri. I nuovi casi sono 537 a fronte di 4738 tamponi: 920 molecolari e 3818 test antigenici. Il tasso di positività è dell'11,33%. I nuovi contagiati sono 264 nell'area di genova, 82 nello Spezzino, 68 nel Savonese, 60 nell'Imperiese, 57 nel Tigullio e 6 non sono residenti in regione.. I guariti nelle ultime 24 ore sono 496.

Ma se i positivi continuova a salire, il numero degli ospedalizzati a causa del virus sono diminuzione. Sono 145 (4 in terapia intensiva), cinque meno di ieri. Il virus ha ucciso una donna di 93 che era ricoverato all'ospedale di Imperia. Il decesso risale a mercoledì scorso, ma è stato segnalato oggi. I morti da inizio pandemia sono 5341. In isolamento domiciliare ci sono 4866 persone, 9 in meno rispetto a ieri. Nelle ultimo 24 ore sono state somministrate 371 dosi di vaccino (ANSA).