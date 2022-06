Omicidi Sarzana: rinvenuti 'materiali interessanti', non pistola

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Sono stati rinvenuti "materiali interessanti" per le indagini sugli omicidi di Nevila Pjetri e la trans Camilla, assassinate a Marinella di Sarzana la prima la notte di sabato e la seconda nella notte di domenica scorsa. Ma tra questi materiali, sui quali vige per adesso il riserbo degli investigatori, non ci sarebbe la pistola. la calibro 22 che sarebbe stata utilizzata in tutti e due gli omicidi.

Intanto, nella sala autoptica della morgue di Spezia l'anatomopatologa Susanna Gamba sta eseguendo l'autopsia sul cadavere di Carlo Bertolotti, alias 'Camilla' trovava uccisa in un roveto a pochi passi dal sottopasso di via Badiola, a Marinella. Il medico legale, che deve accertare se e con quanti colpi di pistola è stata uccisa la trans, ha eseguito già la Tac per vedere se è stata ritenuta la palla dei proiettili sparati: la presenza della palla potrebbe aiutare a determinare il calibro dei proiettili. Nella sua auto infatti sono stati ritrovati dalla polizia due bossoli di calibro 22 e tracce di sangue che oggi sono stati esaminati e repertati dai Ris ei Carabinieri di Parma. Non è escluso dunque che Camilla sia stata uccisa nella sua auto e il suo corpo trasportato fino al luogo dove è stata ritrovata. (ANSA).