Covid: in Liguria continua a salire il numero dei positivi

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Continua a salire il numero dei positivi al covid in Liguria. Il totale dei contagiati in regione è di 8262, 202 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 570, emersi da 4319 tamponi (953 molecolari e 3366 test antigenici). Il tasso di positività è del 13,19%. I nuovi contagi sono 257 nell'area di Genova, 107 nello Spezzino, 81 nell'Imperiese, 71 nel Savonese e 53 nel Tigullio. Uno non è residente in regione. Gli ospedalizzati a causa del virus sono 150, 2 in più rispetto a ieri, ma solo 3 sono in terapia intensiva. I decessi sono stati due. I morti da inizio pandemia sono 5340. I guariti nelle ultime 24 ore sono 366. In un giorno sono state somministrate 598 dosi di vaccino (ANSA).