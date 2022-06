Comunali: Dello Strologo, "Riprendiamoci la città"

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - "Abbiamo camminato, tanto, e incontrato tante persone, abbiamo convinto gli scettici, e abbiamo già vinto perché abbiamo ascoltato i genovesi, loro si aspettavano questo, ora un ultimo sforzo, insieme come abbiamo fatto in queste settimane, votiamo e facciamo votare, riprendiamoci la città". Quasi senza voce, dopo settimane di campagna elettorale il candidato del campo progressista e sulle note di People have the power di Patti Smith Ariel Dello Strologo ha aperto, davanti ai sostenitori, l'evento di chiusura della campagna elettorale invitando tutti i presenti a "ballare con lui". In piazza Matteotti, dove la coalizione che vede centrosinistra, verdi e M5s ha organizzato un'iniziativa tra il comizio e il dj-set, circa 500 persone, tra i presenti molti giovani, alcuni anche candidati nelle varie liste Pd, lista Sansa/Linea Condivisa/Europa Verde, M5s, Sinistra Italiana e la civica del candidato, Genova Civica, e poi tutti i candidati presidenti nei municipi. "Siamo arrivati alla fine della campagna e Bucci non ha mai voluto accettare un confronto, forse perché ha capito che non gli conveniva, vuol dire che ha deciso di perdere così", ha dichiarato il candidato dalla scalinata di palazzo Ducale sotto lo striscione "Genova cambia musica"- di la' ci sono meno persone e una sola persona che parla", ha concluso riferendosi alla chiusura del centrodestra in largo XII Ottobre - "questa è la grande differenza". (ANSA).