Vela: tutto pronto per il via della Rolex Giraglia Cup

(ANSA) - SANREMO, 09 GIU - Sono 164 gli scafi iscritti alla 69/ma edizione della Rolex Giraglia Cup di vela Tra di loro 60 yacht parteciperanno al primo atto della manifestazione: venerdì 10 giugno, a mezzanotte, partenza da Sanremo con prua verso la Francia. 60 miglia separano il ponente ligure da Saint-Tropez, dove è tutto pronto per accogliere gli equipaggi per la 3 giorni di regate inshore, prologo della 'lunga' di 241 miglia che partirà alle 12 di mercoledì 15 giugno destinazione Genova dove è attesa sabato 18. Come da tradizione, flotta quanto mai eterogenea e composta dai grandi maxiyacht con equipaggi di professionisti e quelli corinthian, con familiari e amici.

Grande attesa e riflettori puntati sul debutto in regata del 60' volante di Roberto Lacorte FlyingNikka, varato a Punta Ala lo scorso sabato, che può essere un serio pretendente alla Line Honours e al record di percorrenza. Record ancora fermo al 2012, quando il 100' Esimit Europa 2 di Igor Simcic lo fissò in un tempo di 14 ore, 56 minuti e 16 secondi, ancora imbattuto, a 10 anni esatti da quella edizione memorabile. Sedici, in totale, le nazioni partecipanti, provenienti anche da Uruguay, Argentina, Turchia e isole Cayman.

L'edizione è segnata dall'assenza degli equipaggi russi. "In base ai numeri degli anni passati - dichiara il presidente dello Yacht Club di Sanremo, Beppe Zaoli - contiamo che siano almeno trenta quelli che sono rimasti fuori a causa dell'invasione dell'Ucraina. La compagine russa non è stata accettata, per una decisione internazionale alla quale ci siamo adeguati, ma è un peccato".

Per il prossimo anno, in occasione della 70/a edizione, sono attese novità. (ANSA).