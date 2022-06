Genova, nuova linea della metropolitana da Di Negro a Fiumara

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Una nuova linea della Metropolitana di Genova che, nel giro di 5 anni, da Di Negro porterà fino alla Fiumara con stazioni intermedie in via Dino Col, al servizio dei centri direzionali del Matitone e di San Benigno, in corrispondenza dell'ospedale Villa Scassi, in Piazza Montano. Ad annunciarlo l'assessore alla mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora che ha presentato un tracciato sotterraneo di circa 1 km per un costo attorno a 400 milioni di euro.

"Riteniamo che questa sia la vera risposta all'esigenza di trasporto pubblico locale a Sampierdarena - spiega Campora - perché è stata condivisa con cittadini e attività commerciali e servirà a togliere molte auto dalla strada".

Il nuovo progetto si inserisce in un quadro complessivo che coinvolge tutta la città, a partire dal tracciato verso Terralba. "La prima stazione che inaugureremo, a fine 2023, sarà quella di Canepari, e l'anno successivo quella di Terralba, e abbiamo riattivato la progettazione per raggiungere il San Martino. Parallelamente abbiamo ottenuto anche i finanziamenti per l'estensione fino a Pallavicini questo ci porterà, nei prossimi sei anni, a triplicare l'attuale percorrenza della metropolitana, estendendola verso ponente, Valpolcevera, lo skymetro in Valbisagno, e poi guarderemo a levante". Infine la stazione di Corvetto, che sarà pronta in circa tre anni. "I tempi sono certi - conclude - perché il finanziamento del Pnrr ha come data il 2026. In questi giorni si stanno effettuando i sopralluoghi, da parte della società che si è aggiudicata la progettazione, in quella che era la stazione che era stata pensata ma mai completata. Le società sono già all'opera e stanno effettuando i rilievi necessari per completare il progetto definitivo". (ANSA).