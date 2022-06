Ambiente: gip archivia inchiesta su discariche Vado Ligure

(ANSA) - SAVONA, 09 GIU - Archiviata l'inchiesta della procura di Savona per disastro ambientale colposo legato alla presenza di concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque sottostanti alle discariche di Vado Ligure, in località Boscaccio e località Bossarino, rispettivamente di proprietà della società Ecosavona Srl e della società Green Up Spa.

L'indagine era partita a ottobre 2020 quando la guardia di finanza aveva sequestrato alcune aree. "Il gip - si legge in una nota delle due società - su richiesta degli stessi pm ha ordinato l'archiviazione del procedimento penale perché la notizia di reato è stata ritenuta infondata". Nell'inchiesta erano indagati i legali rappresentanti delle società. Gli approfondimenti erano partiti dopo che nel 2019 era emerso un possibile superamento dei valori di legge e di una potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Dopo il sequestro delle aree era stato fatto l'incidente probatorio e un accertamento tecnico irripetibile che avevano escluso la presenza di concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque sottostanti alle discariche.

"Questo - prosegue la nota - evidenzia quanto entrambe le società abbiano sempre sostenuto e cioè la completa insussistenza di tale contestazione, anche in virtù della buona gestione che in tutti questi anni ha sempre assicurato la salvaguardia della salute degli utenti e del territorio, in generale. L'archiviazione rende giustizia all'operato sempre trasparente e sempre corretto delle società Green Up Spa e Ecosavona Srl e, soprattutto, evidenzia l'utilità di una aperta e fattiva collaborazione fra l'autorità giudiziaria e i gestori in campo ambientale, nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente e dell'utenza delle città che ospitano i nostri impianti". (ANSA).