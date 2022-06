Samp: cda definisce i ruoli di Osti e Faggiano

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Da una parte tutto il cda della Sampdoria col presidente, Marco Lanna, dall'altra il responsabile delle aree tecniche del club, Carlo Osti, e il direttore sportivo, Daniele Faggiano. È stato un incontro, quello che si è tenuto nella sede della società, per arrivare ad una precisa definizione dei ruoli come aveva chiesto qualche giorno fa al consiglio d'amministrazione il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ,in vista della prossima stagione.

Nel confronto avuto oggi si è arrivati ad un orientamento di massima con Osti che avrebbe soprattutto il compito di interfacciarsi con staff tecnico e squadra mentre per Faggiano si profilerebbe un ruolo più concentrato sul mercato. Nelle prossime ore si avrà maggiore chiarezza anche sulle decisioni dei diretti interessati che sono legati ancora per un anno alla Samp ma hanno parecchio mercato. Oggi in casa Samp c'è stata anche la visita del nuovo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Accolto dal presidente Lanna e dal Cda al completo, Casini ha prima pranzato allo stadio "Ferraris" per poi visitare il centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco, i campi e le strutture adiacenti. (ANSA).