Toti, progetto ospedale a Erzelli è davvero lo spirito del Pnrr

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Abbiamo firmato un progetto bandiera molto importante per la Regione Liguria ma anche per il Paese".

Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine della firma dei progetti bandiera del Pnrr. Mette insieme fondi diversi dello Stato (edilizia sanitaria Pnrr, ricerca), più ministeri, in un progetto innovativo che credo possa portare beneficio alla ricerca di questo paese in campo sanitario, alla cura dei cittadini con un nuovo ospedale, alla brevettazione per l'impresa biomedicale. Credo che questo progetto sia davvero lo spirito del Pnrr: aumentare capacità scientifica, di cura, didattica e anche il Pil dell'Italia", ha aggiunto parlando del nuovo ospedale che sorgerà sulla collina degli Erzelli a Genova con 405 milioni di investimento. Sarà un centro di medicina computazionale e tecnologica