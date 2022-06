Pnrr: Fedriga, prima Hydrogen Valley europea,inizio percorso

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Abbiamo presentato un progetto per l'Hydrogen Valley. E' la prima regione europea, è la prima Hydrogen Valley europea. E' l'inizio di un percorso". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga arrivando a Palazzo Chigi per la firma dei primi Protocolli di Intesa con 6 Regioni per l'avvio dei Progetti bandiera del Pnrr. "E' un progetto che nasce dal territorio, un progetto transfrontaliero e saranno delle best practice", ha aggiunto. (ANSA).