Nasce Superbanuoto, si uniscono 7 società da Spezia a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Una unione di intenti per moltiplicare l'offerta e le ambizioni sportive, nonostante le difficoltà dovute dal caro impianti. Sette società sportive di nuoto liguri, da La Spezia a Genova (Aquarium Vallescrivia, Crocera Stadium, Idea Sport, Nuotatori Genovesi, Rapallo Nuoto, RN La Spezia e RN Lavagna 90) hanno dato vita alla nuova società "Superbanuoto". Le sette società manterranno la gestione dei rispettivi impianti, continueranno ad allenare e gareggiare con i loro nomi fino alle categorie Esordienti, dopodiché gli atleti confluiranno in Superbanuoto.

La stagione agonistica partirà a ottobre; saranno circa 200 gli atleti coinvolti in un progetto che ha come obiettivo "ottimizzare le attuali risorse, formare un gruppo con valori condivisi e incentivare gli atleti a proseguire il più a lungo possibile l'attività agonistica" ha spiegato il presidente di Superbanuoto Massimiliano Mantovani, genovese, commercialista, nuotatore, già nel board di una delle società fondatrici.

Come detto gli spazi acqua per gli allenamenti resteranno gli stessi: ogni gruppo continuerà ad organizzare e a svolgere l'attività in autonomia alla guida del proprio allenatore di riferimento con un obiettivo tecnico comune curato dal coordinatore tecnico Cristiano Guerra, ex direttore tecnico del Centro Nuoto Torino, società di serie A del nuoto italiano e docente nazionale del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto per la formazione degli allenatori di nuoto. "Non vedo l'ora di lavorare insieme per iniziare a dare forma a questo progetto che si pone fra i principali obiettivi quello di restituire un valore aggiunto utile a tutti i protagonisti: atleti, tecnici e società. (ANSA).