Multa 300 euro per musica alta di notte, anche se da smartphone

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 GIU - Una multa minima di 300 euro per chi dovesse ascoltare musica ad alto volume con qualsiasi apparecchio, compresi gli smartphone e le casse portatili, tra le 22 di sera e le 7 di mattina. E' la delibera che giovedì andrà in votazione nella giunta comunale della Spezia, che si prepara dunque ad inasprire una norma che esiste dal 2019. Una misura pensata per limitare gli schiamazzi notturni e le feste improvvisate nelle piazze cittadine, in particolare nella zona del centro storico e del Quartiere Umbertino, spesso frequentati fino a tarda notte, e da cui sono esentati spettacoli e locali pubblici. La sanzione in vigore ad oggi è di 50 euro in caso di pagamento in forma ridotta, ovvero entro pochi giorni dalla notifica. "Tale importo, però, non ha assolto al proprio compito di deterrenza", fa sapere la giunta con una nota. La multa minima sarà dunque sestuplicata. (ANSA).