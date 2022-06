Moto sbanda in Sopraelevata, ragazzo muore a 26 anni

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Un ragazzo di 26 anni, Harold Enrique Cadena Cabrera, è morto in un incidente avvenuto in Sopraelevata nella tarda serata di ieri quando il conducente della moto sulla quale viaggiava come passeggero ha perso il controllo del mezzo. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale inviato dal 118 Harold Cabrera è morto sul posto. Il giovane peruviano che guidava la moto è stato trasportato in codice giallo al san Martino. I rilievi per determinare la dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia locale.

Il ragazzo di 26 anni che nella tarda serata di ieri guidava la moto che si è schiantata sulla Sopraelevata, incidente nel quale ha perso la vita Harold Enrique Cadena Cabrera, era ubriaco. Il test dell'alcol ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 2.90 grammi per litro di sangue, superiore alla terza fascia sanzionatoria della guida in stato di ebbrezza che scatta a 1,5 grammi per litro. Il ragazzo è tuttora ricoverato all'ospedale Villa Scassi.