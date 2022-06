Spaccio per ricomprare la casa pignorata alla mamma, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - La squadra investigativa del Commissariato di Chiavari ha individuato e arrestato un pusher e sequestrato 2 kg tra hashish e marijuana oltre che 80 mila euro in contanti che l'uomo, un ventinovenne di Chiavari, nascondeva in casa.

L'appartamento dell'uomo è stato individuato il primo giugno: la perquisizione ha portato a trovare stupefacente e denaro.

Alla richiesta di come mai fosse in possesso di tale somma l'uomo ha risposto che in parte era il ricavato della vendita di alcuni videogiochi rari e alcune card da gioco da collezione e in parte era, in effetti, provento di spaccio e che tale somma la stava mettendo da parte per riacquistare la casa di proprietà della mamma che era stata pignorata dal tribunale. Dopo l'arresto l'uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi e il gip, oltre ad aver convalidato l'arresto, ne ha confermato la misura cautelare in carcere. (ANSA).