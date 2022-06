Comunali: Salvini, a Spezia obbligatorio vincere al primo turno

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - "Sindaco bagnato sindaco fortunato, qui a Spezia è obbligatorio vincere al primo turno. Lunedì subito in ufficio, il tempo è denaro soprattutto in Liguria". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini questa sera alla Spezia intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del sindaco uscente del centrodestra Pierluigi Peracchini. Salvini è stato accolto da una improvvisa pioggia, con i sostenitori che hanno utilizzato le bandiere del partito come ombrello durante il comizio in piazza Cesare Battisti. "Conto che il buon governo con la Lega protagonista, sia alla Spezia sia a Genova, porti tanti spezzini e genovesi domenica, tra le 7 e le 23, a scegliere la Lega, a scegliere il buon governo", ha detto (ANSA).