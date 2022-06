Comunali: Dello Strologo, a Genova c'è una sinistra che lavora insieme

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - "In sei ore, oggi, incontro Nicola Fratoianni, Roberta Pinotti, Matteo Orfini e Tommaso Nannicini.

Questa è l'idea di una sinistra che torna a lavorare insieme".

Lo ha detto il candidato sindaco di Genova di area progressista Ariel dello Strologo oggi a margine dell'incontro, alla Comunità di S.Benedetto al Porto, dell'incontro con il segretario nazionale di Sinistra Italiana. "Pur con le differenze e la fatica di mediare tra posizioni diverse, ma condividendo i valori di fondo - sottolinea Dello Strologo -: solidarietà, giustizia sociale, redistribuzione della ricchezza. Con questo spirito andremo al ballottaggio, cosa di cui siamo sempre più convinti, e vinceremo le elezioni. Ma il nostro progetto politico è a lungo termine".

"Limitarsi a costruire ponti e strade non è fare politica - ha detto ancora -. Chi dice che non esiste destra o sinistra e che conta solo una buona amministrazione fa capire di non aver capito niente. La politica è un'altra cosa. È prendersi cura dei bisogni, delle speranze e delle aspirazioni delle persone. Far funzionare i tram e manutenere le strade sono strumenti. Se diventano obiettivi - ha concluso -, significa che la politica è uscita di strada." (ANSA).