A Carabinieri Ris analisi auto indagato omicidio Pjetri

(ANSA) - SARZANA, 08 GIU - Saranno i carabinieri del Ris di Parma ad analizzare le auto nella disponibilità di Daniele Bedini, l'artigiano di 32 anni residente a Carrara in carcere perché indiziato dell'omicidio di Nevila Pjetri, 35 anni, la prostituta di Massa Carrata uccisa con due colpi di pistola alla testa alle nelle prime ore di domenica scorsa. I carabinieri del nucleo investigativo stanno continuando a cercare la pistola e altri elementi sulla scena del delitto: ogni millimetro quadrato della zona dove si è consumato il delitto di Nevila e quello dove è stata uccisa, poche ore dopo, la trans Camilla viene battuto con scrupolo. Le indagini proseguono anche per cercare eventuali punti di contatto tra i due omicidi.

Intanto, secondo quanto appreso, l'avvocato Reboa, difensore di Bedini, è andato a parlare con pm Burani per riferire che il suo assistito continua a professare la propria innocenza (ANSA).