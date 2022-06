Violenza di genere, si nasconde sotto letto per sfuggire arresto

(ANSA) - SAVONA, 07 GIU - Gli uomini della polizia della questura di Savona hanno arrestato un uomo che, pur avendo a carico un divieto di avvicinamento all'ex compagna per maltrattamenti, è stato sorpreso nella casa della donna, nascosto nel cassettone contenitore del letto.

Il 31 maggio, dopo alcuni interventi delle Volanti per lite in famiglia e la successiva attività investigativa da parte della Squadra Mobile, era stata applicata a carico dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna, quale vittima del reato. Il 3 giugno, i poliziotti della Mobile e delle Volanti, nel corso di un servizio di controllo, hanno rintracciato l'uomo che si era recato di nuovo nell'abitazione della ex convivente. Per sfuggire al controllo l'uomo si era nascosto all'interno del cassettone del letto sotto la rete, nel vano dedicato agli indumenti. E' scattato quindi l' arresto nella flagranza del reato per la violazione della misura in atto. (ANSA).