Rifiuti: Sat fa ricorso contro gara bando Ata a Savona

(ANSA) - SAVONA, 07 GIU - La rivoluzione rifiuti a Savona, attesa nei mesi scorsi nell'estate, è in stand-by. "Sat (arrivata terza) ha confermato il ricorso contro la gara con richiesta di sospensiva, determinando così un inevitabile allungamento dei tempi", hanno comunicato il sindaco Marco Russo e gli assessori Barbara Pasquali (città vivibile) e Silvio Auxilia (società partecipate). "C'è grande amarezza. Noi continueremo con il nostro impegno per migliorare, con Ata, la situazione della città, pur nelle difficili condizioni date", commentano il sindaco e gli assessori. Infatti, i tempi per il passaggio alla newco (Sea-s Srl, formata al 51% da Ata e il restante 49% dal gruppo che si aggiudica la vittoria del bando di gara) e la conseguente graduale introduzione della raccolta porta a porta si allungano notevolmente. Da Ata arrivano rassicurazioni almeno per quest'anno: "Per il 2022 siamo già organizzati. Per il 2023 ci confronteremo con il Comune". Al primo posto era arrivata l'Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna con il punteggio 100, seguita da Cfa società cooperativa con 92 e infine Iren e Sat 67,88. Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun "civico", dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l'applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti). (ANSA).