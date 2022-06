Omicidi Sarzana, prefettura Spezia convoca Comitato sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - "In relazione ai gravi fatti accaduti a Sarzana", per i quali sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria, "al fine di rafforzare l'azione di prevenzione sul territorio", il prefetto della Spezia ha convocato per domani, a Sarzana alle ore 11:30, una seduta straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra. (ANSA).