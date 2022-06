Nuovi mangia-rifiuti nel mare della Marina Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Coop ha rilanciato oggi la sua campagna per l'ambiente chiamata "Un mare di idee per le nostre acque", giunta al terzo anno annunciando un inedito e potente dispositivo "mangiarifiuti", droni per la raccolta di superficie e squadre di sub per quella in profondità. Prosegue anche la collaborazione con la barca Anywave, sperimentatrice della figura del Reco (responsabile ecologico di bordo), entrano in squadra nuovi testimonial come il giornalista Filippo Solibello e la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto. La campagna parte da Genova e si chiude a ottobre con la Barcolana.

A Genova, dove era stato installato nel 2019 il primo Seabin, debuttano due nuovi dispositivi per la raccolta della plastica in mare. Grazie alla collaborazione con LifeGate saranno messi in azione sul molo della Marina Genova a Sestri Ponente il Trash Collec'Thor, un nuovo aspirarifiuti del mare, e il Pixie Drone drone cacciatore di rifiuti negli specchi acquei dei porti, entrambi mai presentati in Italia e disponibili oggi solo in altri cinque paesi (Francia, Grecia, Italia, Canada e Usa).

Il Trash Collec'Thor cattura diversi tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie di plastica, sacchetti, mozziconi, ma anche idrocarburi e microplastiche fino a 3 mm di diametro.

Attivo 7 giorni su 7, il suo nome contiene anche quello del fortissimo dio del tuono, perché la capienza arriva fino a 100 kg e un argano ne facilita il sollevamento una volta pieno.

Il Pixie Drone navigando esplora piccole aree di mare o di lago, a caccia dei rifiuti plastici che galleggiano lontano dai punti di accumulo dei pontili. Telecomandato da una distanza di 500 metri , può raccogliere fino a 60 kg di rifiuti: dalla plastica all'organico, dal vetro alla carta, ai tessuti. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell'Ispra, più del 70% dei rifiuti in mare è depositata nei fondali italiani e il 77% è plastica. (ANSA).