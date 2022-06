Torre piloti bis: non arrivano dati Ais, slitta ancora processo

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Ancora un rinvio per il processo d'appello della torre Piloti bis che, dopo il via libera al supplemento di istruttoria, sta subendo una serie di rallentamenti tecnici. La chiavetta contenente i dati Ais (automatic identification system), relativi a tutte le manovre della Jolly Nero e della gemella Arancione compiute tra il 2010 e il 7 maggio 2013 nell'area del porto dove sorgeva la Torre piloti, non è arrivata in tempo per l'udienza di stamattina e potrebbe essere andata dispersa. Per questo l'udienza è stata rinviata al prossimo 20 giugno e domani mattina un ufficiale della capitaneria incaricato dal perito del tribunale trasporterà fisicamente la penna Usb da Roma a Genova per assicurarsi che arrivi a destinazione. Così, dopo il ritardo nell'estrazione dei dati che aveva portato a un rinvio da inizio maggio a oggi, stamattina è arrivato il secondo stop che costringerà quasi certamente il tribunale ad arrivare a sentenza dopo l'estate. Nel processo sulla costruzione sulla collocazione della torre Piloti in primo grado era stato condannato a tre anni l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di Porto di Genova. Oltre a lui erano state condannate altre sei persone tra ex progettisti, datori di lavoro e dirigenti che approvarono il progetto. Il pg Enrico Zucca, nella sua requisitoria in appello aveva chiesto un'assoluzione e alcune riduzioni di pena, per la prescrizione degli omicidi colposi non aggravati dal rapporto di lavoro.

