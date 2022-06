Gdf e Dogane sequestrano a Spezia 280mila rulli adesivi tarocchi

(ANSA) - SPEZIA, 06 GIU - La guardai di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane di Spezia hanno sequestrato in porto 282 mila rulli per spazzole adesive con il falso marchio Made in Italy. I prodotti erano destinati a una importante catena di supermercati italiana della quale riportavano il marchio commerciale.

La merce proveniente dalla Cina è stata individuata nel corso delle verifiche in importazione ed era diretta a un'azienda toscana. L'importatore è stato denunciato per aver introdotto nel territorio dell'Unione Europea con indicazioni di origine false e finalizzate a ingannare il consumatore finale facendo presumere una produzione italiana. L'attività di contrasto è volta a proteggere i consumatori garantendo loro la migliore trasparenza informativa sull'origine dei prodotti acquistati. (ANSA).