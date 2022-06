Covid: Liguria, salgono ospedalizzazioni e casi di isolamento

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Crescono le persone ricoverate a causa del covid in Liguria. Gli ospedalizzati sono 152 (6 in terapia intensiva), 11 più di ieri. I nuovi contagiati sono 178 a fronte di 1662 tamponi (404 molecolari e 1258 test antigenici). Il tasso di positività è del 10,7%. I nuovi casi sono 87 nell'area di Genova, 36 nello Spezzino, 34 nel Savonese, 13 nell'Imperiese, 8 nel Tigullio. Attualmente i positivi in liguria sono 7579, 42 in meno rispetto al giorno precedente. I guariti nelle ultime 24 ore sono 220. Non sono segnalati morti.

I decessi da inizio pandemia sono 5331. In isolamento domiciliare ci sono 4754 persone, 133 in più. Ieri sono state somministrate 300 dosi di vaccino (ANSA).