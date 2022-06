Carabinieri: appalti sotto soglia attirano la criminalità

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Gli affidamenti sotto soglia degli appalti posso attirare "la criminalità organizzata" e per questo la verifica delle assegnazioni dirette "è diventata una delle principali attività dell'arma dei carabinieri in Liguria". Lo ha detto il generale Maurizio Ferla, comandante della legione carabinieri Liguria, a margine delle celebrazione per i 208 anni della fondazione dell'Arma.

"Gli affidamenti sotto soglia - ha sottolineato il generale - fanno un bel fatturato se sommati tutti insieme. E negli ultimi tempi stiamo eseguendo numerosi sequestri patrimoniali preventivi che sono l'arma migliore per il contrasto della criminalità". (ANSA).