Cantieri autostrade: riprendono lavori, tornano code in A7 e A26

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Riprendono i cantieri lungo le autostrade liguri e ritornano le code. Dopo la tregua per il ponte del 2 giugno in A7 si registrano cinque chilometri tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, coda tra Bolzaneto e Busalla e Tra Bolzaneto e il bivio A7/A10. In A26 ci sono sei chilometri tra il bivio A26/diramazione Milano-Genova e Masone e quattro chilometri tra Masone e Ovada. Nessun disagio in A10. Code in A12 per traffico intenso. (ANSA).