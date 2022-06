Alpini, allestita Cittadella per staffetta Ventimiglia-Trieste

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 05 GIU - Sul piazzale del Resentello del lungomare Oberdan di Ventimiglia è stata inaugurata oggi la Cittadella degli Alpini, allestita dai militari del II Reggimento Alpini di Cuneo, l'unità della Brigata Taurinense.

L'evento si svolge alla vigilia della partenza che avverrà domani alle 10 della Staffetta Alpina Ventimiglia-Trieste, che rientra nelle celebrazioni per il 150/mo anniversario dalla costituzione del Corpo degli Alpini, avvenuta il 15 ottobre 1872 a Napoli. Gli atleti delle truppe alpine dell'Esercito e dell'associazione nazionale Alpini percorreranno 1500 chilometri in quattro settimane, con un itinerario di 23 tappe che collegherà le Alpi Marittime a quelle Giulie, con uno spin-off sull'Appennino abruzzese. "La prima tappa - ha detto il tenente colonnello Mario Renna - passerà da Bordighera, Arma di Taggia, Diano Marina e Imperia, per arrivare al sacrario della Divisione alpina Cuneense del Col di Nava che si trova a a Pornassio: lì, nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, sul fronte russo, la Divisione perse il 90% dei suoi uomini". La seconda tappa arriverà a Demonte, in provincia di Cuneo, sede di una delle prime quindici compagnie di alpini. Gli atleti porteranno in staffetta una fiaccola la cui fiamma sarà protetta dalle ali di una colomba, simbolo di pace, riproduzione di quella che l'11 maggio 2018, in occasione della 91/ma Adunata di Trento, partendo dal sacrario di Castel Dante, raggiunse la campana dei caduti di Rovereto. (ANSA).