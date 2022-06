Sanità: Ansaldi, con Pnrr vera e propria riforma sanitaria

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Parte dalla Spezia il tour organizzato dalla Regione Liguria per illustrare il piano triennale di investimenti nella sanità, finanziati grazie alla missione 6 del Pnrr. Una "vera e propria riforma sanitaria" come l'ha definita Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa. Gli ospedali saranno il luogo per la cura degli acuti, mentre sorgerà una rete locale di presidi per "allineare la domanda di sanità con l'offerta, a vantaggio del cittadino, in un grande piano di ammodernamento". I gangli sono le case di comunità, che offriranno la risposta di prossimità polispecialistica e diagnostica per il cittadino, gli ospedali di comunità, da 20 posti letto ogni 100-150mila abitanti, e le centrali operative territoriali, punto di incontro di emergenze e cure territoriali. Per lo Spezzino saranno 5 le case di comunità, due nel capoluogo, due ospedali di comunità a Sarzana e Levanto, e tre centrali operative, una per distretto. Infine il nuovo ospedale della Spezia, per cui è stato recentemente emanato il bando per la costruzione. "Partiamo dalla Spezia per proseguire nelle altre aziende sanitarie, perché il mese di maggio è stato particolarmente importante per la programmazione triennale della sanità ligure - le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria -. In Asl5 è stato profuso uno sforzo gigantesco per rimediare a una serie di ritardi ed errori del passato.

Abbiamo ereditato un appalto per il nuovo ospedale impantanato.

Non si corregge la rotta di un gigantesco naviglio dal giorno alla notte. Ma credo che si sia realmente invertita". Il nuovo Accordo di programma prevede, per il 2022, oltre 79 mln in interventi per l'edilizia sanitaria e nuove tecnologie per l'Asl 5, di cui 63 mln a integrazione per l'appalto del Felettino. Per adeguare l'ospedale di Levanto a criteri antisismici ci saranno 2,5 mln a disposizione. "Si scrive il futuro della nostra sanità che supererà difficoltà storiche grazie a questi finanziamenti - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -.

Obiettivo, abbattere la mobilità passiva cronica del nostro territorio". La firma con il governo per il piano definitivo è attesa entro giugno. (ANSA).