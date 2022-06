Cantieri e traffico, lunghe code in autostrade liguri

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Giornata da bollino rosso per le autostrade liguri per il ponte del 2 giugno e la presenza di alcuni cantieri nonostante la maggior parte siano stati sospesi.

La situazione più critica in A6 dove si registrano 8 chilometri di coda tra Ceva e Altare in direzione Savona causa lavori e altri 5 chilometri tra Ceva e Millesimo in direzione Savona sempre a causa dei cantieri. In A10 ci sono sette chilometri tra il bivio A10/A26 Trafori e Varazze per lavori. In A26, in direzione Voltri, coda di tre chilometri tra Ovada e Masone per riduzione di carreggiata. (ANSA).