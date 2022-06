Bar nei vicoli frequentato da spacciatori, chiuso dal Questore

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Il Questore di Genova ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza d'esercizio intestata al gestore del locale denominato "Lam Fall", in via Pré nel centro storico genovese.

Dalle indagini è emerso che il bar era ritrovo abituale di persone pregiudicate e, per alcune di esse, anche luogo di spaccio. Il 5 maggio, durante un controllo la volante del commissariato Prè ha denunciato un cliente del locale per detenzione ai fini di spaccio perché aveva nascosto nei bagni 40 involucri di sostanze stupefacenti. Ad agosto 2021 era stato denunciato un altro cliente per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'attività istruttoria è stata supportata anche dalle segnalazioni dei carabinieri della Stazione di Genova Maddalena.

(ANSA).