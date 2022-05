Cisl, in Amiu più occupazione e espansione impianti

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Una prospettiva di crescita di personale di circa 300 unità (attualmente sono 1800), per superare quota 2 mila occupati, con una nuova organizzazione del lavoro, ma anche l'espansione a livello di impianti e di ammodernamento del parco mezzi. Sono questi gli obiettivi di Fit Cisl Liguria che, nel corso del convegno "Amiu, oggi e domani - ambiente, sviluppo, lavoro", organizzato a Genova, ha fatto il punto della situazione nella partecipata del Comune di Genova.

"Amiu rappresenta un valore aggiunto, una realtà strategica per il nostro territorio - ha detto il segretario generale della Cisl, Raffaele Lupia - con alte professionalità e lavoratori capaci ed esperti. Oggi tracciamo la strada verso un futuro che, grazie ai fondi del Pnrr, auspichiamo in continua evoluzione non solo dal punto di vista dell'occupazione, stabile, sicura e tutelata, ma anche del rispetto dell'ambiente e dell'innalzamento della qualità del servizio offerto i cittadini". Attraverso gli investimenti legati ai fondi del Piano, saranno anche realizzati nuovi impianti di trattamento dei rifiuti: tra le ipotesi resta quella del termovalorizzatore.

"In questa regione e in questa città siamo abituati ai partiti del no - prosegue Lupia - ma noi, come Cisl, non poniamo alcuna pregiudiziale. Il termovalorizzatore può essere uno degli elementi funzionali, purché gestito pubblicamente e sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale". (ANSA).