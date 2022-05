Turismo: in Liguria tutto esaurito per il ponte del 2 giugno

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "In Liguria si registra il tutto esaurito anche per il ponte del 2 giugno e grazie alle conferme da parte di francesi e svizzeri, oltre che al ritorno degli americani, per luglio le prenotazioni hanno già superato quelle dello stesso mese del 2019, ultimo anno che ha preceduto la pandemia, arrivando a toccare il 90 % dei posti disponibili" Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine dell'incontro con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. "Ci avviamo verso un'estate in cui la nostra regione è pronta a confermarsi regina del turismo, con le spiagge e gli approdi più belli del Paese, con una nuova idea di viaggio sostenibile, con lo sviluppo dell'outdoor e del nostro entroterra" ha sottolineato Toti.

"Questo vuol dire che non solo abbiamo retto egregiamente all'urto del Covid ma che stiamo confermandoci tra le mete turistiche sempre più apprezzate - ha concluso il presidente - facendo registrare anche un importante ritorno degli stranieri che, con l'allentamento delle misure per sconfiggere la pandemia, torneranno ad essere il nostro valore aggiunto".

(ANSA).