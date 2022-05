Rapine, scippi e risse al festival El Row a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Non solo musica e balli ma anche rapine, scippi e risse. E' il bilancio del festival El Row, lo spettacolo musicale con dj di Ibiza che si è tenuto ieri in Fiera a Genova e al quale hanno partecipato oltre tre mila persone. I carabinieri indagano su almeno tre casi di scippo di collanina. Secondo quanto ricostruito dai militari, all'interno avrebbe agito una banda che con la scusa di ballare spingeva le persone e le derubava. I carabinieri stanno cercando di risalire agli autori del colpo. Non è escluso che il numero dei derubati sia ben più alto. I carabinieri hanno individuato l'autore dello scippo di due collanine a una ragazza: si tratta di un genovese di 20 anni che è stato denunciato.