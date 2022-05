Nuovo Ponte del Papa a due piani, peserà 3.800 tonnellate

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Il nuovo Ponte del Papa a Cornigliano, che sostituirà quello attuale, una delle opere che cambieranno la viabilità del porto di Genova, sarà un ponte a due piani. I cantieri sono già arrivati ai lavori per le fondamenta e l'infrastruttura dovrebbe essere completata fra tre anni. "Probabilmente rappresenta l'opera più "iconica" perché è il terzo attraversamento del torrente Polcevera. Sarà lungo 98 metri e avrà due piani, con un peso di circa 3.800 tonnellate" spiega il direttore dei lavori Fabrizio Mansueto, nel corso del sopralluogo con i media organizzata dall'Autorità di sistema portuale di Genova per fare il punto sui lavori che cambieranno il futuro dello scalo con 2,3 mld di euro già stanziati, lavori stradali, ferroviari e per opere marittime. Il ponte del Papa sarà il prolungamento della Sopraelevata portuale per consentire l'attraversamento del Polcevera a tir e auto all'interno delle aree portuali. "A oggi sono arrivate le prime 500 tonnellate delle tremila necessarie per la costruzione del ponte - spiega ancora Mansueto - e stanno iniziando a lavorarle". I pezzi saranno assemblati nell'area alle spalle del ponte che dovrebbe essere messo in posizione fra gennaio e febbraio. Il termine lavori è previsto in tre anni, ma l'obiettivo è anticipare la consegna del piano di sotto, una corsia per senso di marcia più le due di emergenza, e successivamente del piano sopra: due corsie più banchina di camminamento verso la Lanterna e altre due più banchina di camminamento verso l'aeroporto. (ANSA).