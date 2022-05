Energia: a Genova arriva il bonus per il teleriscaldamento

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Arriva a Genova il bonus Teleriscaldamento, con due diverse agevolazioni da 487 e 679 che ricalcano le fasce Isee. Lo annuncia Iren. Si tratta di uno sconto sulla bolletta per la stagione termica in corso, per dare un sostegno concreto alle famiglie economicamente svantaggiate a causa dell'eccezionale aumento subito dal costo del gas nel 2022.

La misura è a totale carico di IREN ed è stata sviluppata in collaborazione con le amministrazioni comunali delle città servite dal teleriscaldamento e le principali associazioni degli amministratori di condominio e dei consumatori. Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che dispongono di un contratto di teleriscaldamento per la propria abitazione, attivo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 e con Isee non superiore a 12 mila euro, estendibile a 20 mila euro in caso di almeno quattro figli a carico.

Gli importi dello sconto sono 487 euro (pari ad un risparmio di 536 euro con IVA 10% inclusa) per le famiglie sino a 4 componenti; 679 euro (pari ad un risparmio di 747 euro IVA 10% inclusa) per le famiglie con più di 4 componenti. L'iniziativa interessa la città di Genova nelle aree in cui Iren è presente con la rete di teleriscaldamento e il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30 giugno 2022.

