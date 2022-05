Protesta nel carcere di Imperia, occupata una sezione

(ANSA) - SANREMO, 29 MAG - Una protesta ha interessato, nel primo pomeriggio, il carcere di Imperia. Lo comunica il segretario della Uil Penitenziaria, Fabio Pagani, secondo cui sono una trentina, su settantasette, i detenuti, che hanno "praticamente preso possesso del secondo piano del penitenziario approfittando del fatto di trovarsi fuori dalle celle, in un momento di convivialità". I detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle celle e l'agente di servizio è riuscito a chiudere i cancelli della sezione prima che potesse essere sequestrato. I detenuti hanno cominciato a sbattere le stoviglie contro ringhiere e inferriate e avrebbero danneggiato il sistema di video sorveglianza, appiccando tre principi di incendio. "Verso le 17.15 - aggiunge il sindacalista - è arrivato in istituto il direttore, che è anche direttore del carcere di Sanremo". La protesta è ancora in atto, anche se gli animi si sono leggermente calmati. I detenuti protesterebbero, in quanto chiedono di poter effettuare più videochiamate tramite WhatsApp, di essere maggiormente coinvolti in attività, anche esterne al penitenziario e di conferire più spesso con il direttore.

(ANSA).