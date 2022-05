Covid: in Liguria positivi sotto quota 9000

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Gli attualmente positivi al covid sono scesi sotto quota 9000 in Liguria. Sono 8787, 308 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 321, emersi da 3365 tamponi (848 molecolari e 2517 test antigenici). Il tasso di positività è 9,53% in crescita rispetto a ieri quando era 8,61%. A livello nazionale è al 10,4%. I nuovi contagi sono 145 nell'area di genova, 63 nello Spezzino, 44 nel Savonese, 36 nell'Imperiese, 33 nel Tigullio. Continua, anche se lentamente, a calare il numero degli ospedalizzati: sono 156 (9 in terapia intensiva), 2 in meno rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 629.

In isolamento domiciliare ci sono 6388 persone, 262 in meno. Non ci sono stati morti. I deceduti da inizio pandemia sono 5325.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate appena 58 vaccinazioni (ANSA).